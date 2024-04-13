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Власти Псковской области отказались от проведения парада Победы в 2024 году

Власти Псковской области отказались от проведения парада Победы в 2024 году

В 2024 году в Псковской области не будет проводиться парад Победы. Соответствующее решение принято властями региона в ходе заседания оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы, сообщил в своем Telegram-канале псковский губернатор Михаил Ведерников.

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