Губернатора Челябинской области назвал имена своих заместителей

Южноуральских вице-губернаторов стало меньше. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, г️лава региона Алексей Текслер принял решение о назначении на должности заместителей губернатора Челябинской области.
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