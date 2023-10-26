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Экономист дал советы для решивших продать или купить недвижимость россиян

Экономист дал советы для решивших продать или купить недвижимость россиян

На российском рынке недвижимости наблюдается постепенная стабилизация обстановки, потому что покупатели и продавцы успели адаптироваться к переменам в отношении ставок по ипотеке, курсу валют и повышению цен, рассказал «Известиям» экономист, инвестор Владимир Григорьев.

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