Экономист дал советы для решивших продать или купить недвижимость россиян

На российском рынке недвижимости наблюдается постепенная стабилизация обстановки, потому что покупатели и продавцы успели адаптироваться к переменам в отношении ставок по ипотеке, курсу валют и повышению цен, рассказал «Известиям» экономист, инвестор Владимир Григорьев.
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