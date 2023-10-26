Экономист дал советы для решивших продать или купить недвижимость россиян

На российском рынке недвижимости наблюдается постепенная стабилизация обстановки, потому что покупатели и продавцы успели адаптироваться к переменам в отношении ставок по ипотеке, курсу валют и повышению цен, рассказал «Известиям» экономист, инвестор Владимир Григорьев.