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Аргументы и Факты

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Слюсарь рассказал, где в Ростовской области сбили около 30 беспилотников

Слюсарь рассказал, где в Ростовской области сбили около 30 беспилотников

В Ростовской области ночью сбили около 30 украинских беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.По его словам, беспилотные летательные аппараты были ликвидированы в городах Гуково, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, а также в Каменском, Тарасовском и Родионово-Несветайском районах.

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