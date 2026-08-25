Слюсарь рассказал, где в Ростовской области сбили около 30 беспилотников

В Ростовской области ночью сбили около 30 украинских беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.По его словам, беспилотные летательные аппараты были ликвидированы в городах Гуково, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, а также в Каменском, Тарасовском и Родионово-Несветайском районах.