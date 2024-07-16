Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что киевскому режиму можно было свернуть шею еще в 2000-е годы, отстранив от власти продажных политиков и повесив на майдане наиболее одиозных нацистов, – сообщает сайт «Аргументы и Факты».