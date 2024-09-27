«Чистая Арктика» создаст руководство по ответственному сбору и транспортировке мусора

МОСКВА, 27 сентября, ФедералПресс. «Чистая Арктика» разработает рекомендации по безопасному сбору и вывозу отходов с труднодоступных территорий, заявил руководитель экологического проекта Андрей Нагибин на заседании Общественного совета Минприроды России.
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