Как выбрать ручку для первоклассника: удобство, вес и форма корпуса

Ручка для первоклассника должна быть удобной, легкой и подходить ребенку по размеру руки. В начале учебы школьник много тренируется писать, поэтому слишком толстый, тяжелый или скользкий корпус может быстро утомлять пальцы.
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