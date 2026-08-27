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Царьград

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Пабло Оливейра: "Зенит" и "Ботафого" обсудили обмен игроков

Пабло Оливейра: "Зенит" и "Ботафого" обсудили обмен игроков

"Зенит" и "Ботафого" возобновили переговоры о возвращении Луиса Энрике. Возможно, Данило отправится в Петербург, а из состава "Ботафого" может быть задействован нападающий Кадир Барриа для частичной компенсации долга.

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