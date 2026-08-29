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В Польше зарегистрировались десятки однополых пар после снятия запрета

В Польше зарегистрировались десятки однополых пар после снятия запрета

Статистика показывает, что по всей Польше в первый день было несколько десятков транскрипций (признание зарубежных) однополых браков, — заявил во вторник в заместитель министра цифровизации Дариуш Стандерский, 25 августа в эфире Польского радио 24 В воскресенье вступил в силу закон, разрешающий расшифровку иностранных актов однополых браков в польских ЗАГСах.

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