Башкортстанда маркетплейстан 6 миллион сумлык товар урлаган өч егетне тоткарлаганнар

Башкортстанда маркетплейстан 6 миллион сумлык товар урлауда шикләнелүче өч кешене тоткарлаганнар, дип хәбәр итә РИА Новости агентлыгы төбәк Эчке эшләр министрлыгына сылтама белән.
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