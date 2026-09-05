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Башкортстанда маркетплейстан 6 миллион сумлык товар урлаган өч егетне тоткарлаганнар

Башкортстанда маркетплейстан 6 миллион сумлык товар урлауда шикләнелүче өч кешене тоткарлаганнар, дип хәбәр итә РИА Новости агентлыгы төбәк Эчке эшләр министрлыгына сылтама белән.

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