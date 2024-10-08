346 афганских семей, депортировано из Ирана и Пакистана, сообщает движение Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 8 октября сообщает информационное агентство Бахтар Информационное агентство, контролируемое талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщило, что 346 семей афганских беженцев были депортированы из Ирана и Пакистана за один день.
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