346 афганских семей, депортировано из Ирана и Пакистана, сообщает движение Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 8 октября сообщает информационное агентство Бахтар Информационное агентство, контролируемое талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщило, что 346 семей афганских беженцев были депортированы из Ирана и Пакистана за один день.