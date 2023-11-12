Германия впервые со времён объединения столкнулась с тем, что раньше считалось уделом "русских варваров". В стране активно начали воровать

VICTOR LISITSYN, ВИКТОР ЛИСИЦЫН/GLOBALLOOKPRESS ОБЩЕСТВО ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛУБ. РУССКИЕ "ЛИХИЕ 90-Е" ДОБРАЛИСЬ ДО ГЕРМАНИИ СЕРГЕЙ АНТОНОВ Германия впервые со времён объединения столкнулась с тем, что раньше считалось уделом "русских варваров".