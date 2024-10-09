Мошенники пытались обмануть почти треть новозеландцев с помощью ИИ

29% частных лиц и 18% предприятий в Новой Зеландии за последний год стали жертвами мошенничества с использованием технологии deepfake, показало исследование, проведенное по заказу Mastercard, сообщает 10 октября портал Security Brief New Zealand.
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