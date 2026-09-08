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Недалеко от Куликова поля рыбак нашел фрагмент оружия XIV века

Недалеко от Куликова поля рыбак нашел фрагмент оружия XIV века

Артефакт отлично сохранился, хотя и пролежал больше 600 лет под землей Во время рыбалки местный житель обнаружил наконечник копья XIV века недалеко от храма Рождества Богородицы в селе Монастырщино — месте, где предположительно находятся захоронения павших на Куликовом поле, пишет РИА Новости.

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