Недалеко от Куликова поля рыбак нашел фрагмент оружия XIV века

Артефакт отлично сохранился, хотя и пролежал больше 600 лет под землей Во время рыбалки местный житель обнаружил наконечник копья XIV века недалеко от храма Рождества Богородицы в селе Монастырщино — месте, где предположительно находятся захоронения павших на Куликовом поле, пишет РИА Новости.
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