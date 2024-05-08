В крупнейший скейт-парк на Урале, где катаются пенсионеры, вернется чемпионат. Фото

В Екатеринбурге 12 мая пройдет открытие нового сезона крупнейшего скейт-парка на Урале. В честь этого возле «Уральца» на «Кубок города Екатеринбурга RCC Extreme» соберутся спортсмены-экстремалы, в прошлом году среди них даже был 69-летний райдер.