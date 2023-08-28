Лицемерное ты ничтожество! Дай Бог тебе здоровья, чтоб за всё потом ответить!

Светлана Шушпанникова как только выходит человек на более широкое медийное поле ,так его тут же начинают топить,припоминая всё-что было и не было.причём пафосно и зло,хочу сказать-успокойтесь господа,сами без вас разбирёмся

Корвин Корвин Кто такая эта "Макс Смирнов". У неё своё имя имеется? Как подобное попадает на эти ресурсы?