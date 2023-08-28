Какая лютая дичь карнавалит и фестивалит на информационных полянках! Непотребство, блядство, разврат, мошенство и цыганщина.
Лицемерное ты ничтожество! Дай Бог тебе здоровья, чтоб за всё потом ответить!
Комментарии
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Светлана Шушпанникова
как только выходит человек на более широкое медийное поле ,так его тут же начинают топить,припоминая всё-что было и не было.причём пафосно и зло,хочу сказать-успокойтесь господа,сами без вас разбирёмся
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1 час.
Корвин Корвин
Кто такая эта "Макс Смирнов". У неё своё имя имеется? Как подобное попадает на эти ресурсы?
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23 мин.
Анфиса Иванова
Удивило ваше " постарайтесь..." А зачем ?! Пристрастно рассматривать фигуру Прилепина на форуме лично для меня смысла нет - в своем близком кругу мы это делаем. А с незнакомыми людьми - извините, но это нонсенс.
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18 мин.
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