Темы дня

125 204 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    Удивило ваше " постарайтесь..."  А зачем ?! Пристрастно рассматривать фигуру Прилепина на форуме лично для меня смыс...Лицемерное ты нич...
  • Корвин Корвин
    Кто такая эта "Макс Смирнов". У неё своё имя имеется? Как подобное попадает на эти ресурсы?Лицемерное ты нич...
  • Александр Дубков
    это  господь с ним поговорил, а чурки хохлятские от сатаныУкраина в ярости:...

Лицемерное ты ничтожество! Дай Бог тебе здоровья, чтоб за всё потом ответить!

Лицемерное ты ничтожество! Дай Бог тебе здоровья, чтоб за всё потом ответить!

Какая лютая дичь карнавалит и фестивалит на информационных полянках! Непотребство, блядство, разврат, мошенство и цыганщина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Шушпанникова
как  только  выходит  человек   на  более   широкое  медийное  поле  ,так  его тут  же начинают  топить,припоминая  всё-что  было  и  не  было.причём  пафосно  и  зло,хочу  сказать-успокойтесь  господа,сами   без  вас   разбирёмся
Ответить
1 час.
Корвин Корвин
Кто такая эта &quot;Макс Смирнов&quot;. У неё своё имя имеется? Как подобное попадает на эти ресурсы?
Ответить
23 мин.
Анфиса Иванова
Удивило ваше &quot; постарайтесь...&quot;  А зачем ?! Пристрастно рассматривать фигуру Прилепина на форуме лично для меня смысла нет - в своем близком кругу мы это делаем. А с незнакомыми людьми - извините, но это нонсенс.
Ответить
18 мин.

Картина дня

наверх