Гоша Куценко, как оказалось, не живет вместе с женой и детьми

Актер Гоша Куценко женат почти 10 лет, но живет отдельно от супруги и дочерей. Со своей второй супругой Ириной Скриниченко Гоша Куценко был знаком еще до расставания с первой женой Марией Порошиной, но чувства между ними возникли намного позже.