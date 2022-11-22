Самая Модная

253 подписчика

Свежие комментарии

  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

Гоша Куценко, как оказалось, не живет вместе с женой и детьми

Актер Гоша Куценко женат почти 10 лет, но живет отдельно от супруги и дочерей. Со своей второй супругой Ириной Скриниченко Гоша Куценко был знаком еще до расставания с первой женой Марией Порошиной, но чувства между ними возникли намного позже.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх