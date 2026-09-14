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MeMo-Logic

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Россиянам рассказали, как избавиться от желтых пятен на белых кроссовках

Россиянам рассказали, как избавиться от желтых пятен на белых кроссовках

Белые кроссовки после стирки порой приобретают желтоватый оттенок или покрываются разводами .

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