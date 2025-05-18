Пресноводный краб: уникальный вид водных организмов, занесённый в Красную книгу Крыма

Каждый из нас хоть раз в своей жизни слышал о Красной книге, однако немногие знают, что это не только перечень редких видов животных и растений, но и достаточно важный и значимый документ, который, как и все остальные нормативные акты, утверждается органами власти и, соответственно, обязателен к исполнению.