Орбан - адекватный враг России

Похоже, что я недооценивал Виктора Орбана и его способность трезво оценивать ситуацию. Когда он заявлял в отношении Украины: "этот конфликт нельзя разрешить на фронте" мне слышалось стандартное для многих западных политиков мнение "Мы не можем победить Россию, но и Россия не может победить нас - это тупик".