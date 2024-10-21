Похоже, что я недооценивал Виктора Орбана и его способность трезво оценивать ситуацию. Когда он заявлял в отношении Украины: "этот конфликт нельзя разрешить на фронте" мне слышалось стандартное для многих западных политиков мнение "Мы не можем победить Россию, но и Россия не может победить нас - это тупик".
Орбан - адекватный враг России
Комментарии
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Анчар ьь
Россия не может победить нас.. зато испепелить гнилую европу запросто и пиндосию за одно запросто
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6 час.
Надежда
Все они адекватные, когда получают "пряники" от России...
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3 час.
Игорь Василевский
Газ и прочие энергоносители модяру нужны. Без них - этим уграм кранты... Отлучит народ от власти. Потому и ...
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1 час.
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