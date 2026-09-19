В Архангельской агломерации явка на выборах в Госдуму превысила 20%

Выборы в Государственную Думу на территории Архангельской агломерации проходят в штатном режиме, нарушений не зафиксировано.
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