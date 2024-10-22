В Тамбовской области украинский дрон атаковал спиртзавод В городе Рассказово Тамбовской области в 20 минут шестого утра украинский дрон атаковал спиртзавод АО «Биохим».
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В Тамбовской области украинский дрон атаковал спиртзавод В городе Рассказово Тамбовской области в 20 минут шестого утра украинский дрон атаковал спиртзавод АО «Биохим».
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