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Кто уехал с семьёй, кто сменил профессию: восемь иностранных звёзд, покинувших российское кино

Кто уехал с семьёй, кто сменил профессию: восемь иностранных звёзд, покинувших российское кино

Иностранные артисты давно обжили российское кино. Они годами мотались между двумя странами, выходили на московские сцены, играли главное — и для зрителя незаметно переставали быть чужими.

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