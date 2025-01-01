В Таганроге сохраняется угроза воздушной атаки — мэр города

В городе Таганроге Ростовской области сохраняется угроза атаки беспилотников, сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова 2 января в своем Telegram-канале «Дорогие таганрожцы! Силы ПВО по — прежнему продолжают свою работу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии