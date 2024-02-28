Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Гришин
    Читаю в недоумении. А где это происходит? Живу в Саратове, сосед казах, отличный парень! Похоже звоночки происходят, ..."Я ложил на твою ...
  • Владимир
    Ну уж точно, не  хуже чем в Америке....бабулечка...В СССР хлеб был в...
  • Сергей Трофимов
    пора начать уничтожать мигрантов в России иначе скоро России не станет берите пример с Израиля"Я ложил на твою ...

Самарская блогерша, «пощекотавшая» грудь «Родине-матери», «нащекотала» себе на 5 лет колонии: много это или мало

Самарская блогерша, «пощекотавшая» грудь «Родине-матери», «нащекотала» себе на 5 лет колонии: много это или мало

Интересные истории Порой смотришь, что вытворяют так называемые блогеры, и задаешься вопросом: «А они точно относятся к виду Homo sapiens»? Например, кумир молодежи Даня Милохин в таком наряде появился на премии Муз-ТВ: Автор: https://avatars.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
мирас Закироув
Я за ЭТО.  Я начал &quot;курить&quot; бычки итп с 7 лет. Играем в карты на речке, во рту папироса (старший угостил) ,засек сосед, подошел , думал его сынок. Ласково так ,а.., играйте ,типа извините. Пришел домой,  уже мой отец ,сидя на стуле ,зажал меня меж своих ног и долго хлестал по голой попе  армейским ремнем ( с присказкой похожей  на  известную  классическую :быть или не быть ) будешь курить или не будешь?   Уж как, я ,ни изворачивался и  пытался своим  ором  сжалить отца , не получилось! МОРАЛЬ. Закурил только  после окончания института, а сейчас пытаюсь  бороться с этой
Ответить
2 час.
мЗ
мирас Закироув
Розги будут  гораздо  полезнее, еще больший эффект  если спустить штаны  и при народе..
Ответить
2 час.
Пульхерия Djem
Со всем согласна, НО почему наше правосудие такое справедливое только к ПРОСТЫМ граажданам? Когда посадят меменьку с доченькой они на большее &quot;НАЩЕКОТАЛИ&quot;.
Ответить
51 мин.

Картина дня

наверх