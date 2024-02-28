Самарская блогерша, «пощекотавшая» грудь «Родине-матери», «нащекотала» себе на 5 лет колонии: много это или мало

мирас Закироув

Я за ЭТО. Я начал "курить" бычки итп с 7 лет. Играем в карты на речке, во рту папироса (старший угостил) ,засек сосед, подошел , думал его сынок. Ласково так ,а.., играйте ,типа извините. Пришел домой, уже мой отец ,сидя на стуле ,зажал меня меж своих ног и долго хлестал по голой попе армейским ремнем ( с присказкой похожей на известную классическую :быть или не быть ) будешь курить или не будешь? Уж как, я ,ни изворачивался и пытался своим ором сжалить отца , не получилось! МОРАЛЬ. Закурил только после окончания института, а сейчас пытаюсь бороться с этой