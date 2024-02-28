Интересные истории Порой смотришь, что вытворяют так называемые блогеры, и задаешься вопросом: «А они точно относятся к виду Homo sapiens»? Например, кумир молодежи Даня Милохин в таком наряде появился на премии Муз-ТВ: Автор: https://avatars.
Самарская блогерша, «пощекотавшая» грудь «Родине-матери», «нащекотала» себе на 5 лет колонии: много это или мало
Комментарии
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мирас Закироув
Я за ЭТО. Я начал "курить" бычки итп с 7 лет. Играем в карты на речке, во рту папироса (старший угостил) ,засек сосед, подошел , думал его сынок. Ласково так ,а.., играйте ,типа извините. Пришел домой, уже мой отец ,сидя на стуле ,зажал меня меж своих ног и долго хлестал по голой попе армейским ремнем ( с присказкой похожей на известную классическую :быть или не быть ) будешь курить или не будешь? Уж как, я ,ни изворачивался и пытался своим ором сжалить отца , не получилось! МОРАЛЬ. Закурил только после окончания института, а сейчас пытаюсь бороться с этой
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2 час.
мЗ
мирас Закироув
Розги будут гораздо полезнее, еще больший эффект если спустить штаны и при народе..
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2 час.
Пульхерия Djem
Со всем согласна, НО почему наше правосудие такое справедливое только к ПРОСТЫМ граажданам? Когда посадят меменьку с доченькой они на большее "НАЩЕКОТАЛИ".
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51 мин.
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