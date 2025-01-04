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«Эдмонтон» обыграл «Анахайм». Драйзайтль набрал очки в 13-м матче подряд

«Эдмонтон» обыграл «Анахайм». Драйзайтль набрал очки в 13-м матче подряд

В Канаде завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон» на своем льду победил «Анахайм» со счетом 3:2.

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