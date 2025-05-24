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Утренний кофе натощак: как влияет на организм и к чему приводит эта привычка

Утренний кофе натощак: как влияет на организм и к чему приводит эта привычка

Эксперт предупредил о возможных проблемах с пищеварением из-за употребления кофе натощак. Как напиток влияет на работу ЖКТ и почему это может быть опасно для здоровья?Употребление кофе натощак может негативно сказаться на работе органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), предупредил уфимский гастроэнтеролог Феликс Тухватуллин в беседе с RuNews24.

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