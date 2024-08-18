Полиция задержала водителя, стрелявшего из аэрозольного пистолета

Сотрудники органов узнали о правонарушении из Интернета В ходе дорожного конфликта возле дома 4 по Красносельскому шоссе владелец «Шевроле Каптива» четыре раза выстрелил из аэрозольного пистолета «Пионер» в сторону автомобиля «Фольксваген Поло», на котором передвигались трое других участников происшествия.
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