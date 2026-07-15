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Агент Тюкавина опроверг информацию о договорённости футболиста с «Зенитом»

Агент Тюкавина опроверг информацию о договорённости футболиста с «Зенитом»

Футбольный агент Алексей Сафонов отреагировал на информацию о том, что его клиент, нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, якобы договорился об условиях личного соглашения с петербургским «Зенитом» перед несостоявшимся переходом.

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