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Происшествия в Миллерово: мошенничество, угон автомобиля и кража с банковского счета

Из доклада об оперативной обстановке на территории Миллеровского района в период с 27 ноября  по 4 декабря 2023 года на планерном совещании у главы администрации Миллеровского района.

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