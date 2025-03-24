В Херсонской области госавтоинспекторы провели занятие для юных инспекторов движения

Сотрудники Госавтоинспекции ГУ МВД России по Херсонской области провели профилактическое мероприятие для участников отряда юных инспекторов движения «Зебра» Генической школы № 2 Генического муниципального округа.
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