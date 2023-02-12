Товарищеские матчи. «Локомотив» сыграет с «Уралом», «Динамо» против «Химок»

Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи во время зимней паузы. Товарищеские матчи «Химки» Россия – «Мактаарал» Казахстан – 11:00 «Динамо» Россия – «Олимпик Ташкент» Узбекистан – 11:00 «Локомотив» – «Урал» – 16:30 «Пари НН» – «Шинник» – 17:00 «Динамо» – «Химки» – 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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