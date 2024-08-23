Токсичный позитив: почему позитивная психология может принести больше вреда, чем пользы

Что может быть проще, чем стать счастливым и успешным, если вы мыслите правильным образом? Когда вы слышите от коучей заверения, что правильное отношение к жизни поможет людям решить их проблемы, вы можете подумать: «Ну и что в этом плохого?» Однако на самом деле требование сохранять непоколебимый оптимизм перед лицом всех препятствий представляет угрозу нашему личному и коллективному благополу .