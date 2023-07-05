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В Забайкальском крае сотрудники уголовного розыска пресекли деятельность организованного сообщества

В течение 2022 года сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Забайкальскому краю в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 14 жителей Оловяннинского района, которые подозреваются в вымогательствах и разбое.

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