Картофель стал в калужских магазинах дороже, а помидоры - дешевле

В Калужской области за прошедшую неделю средние розничные цены на картофель выросли на 10,48% (на 4 рубля 12 копеек за кило), на морковь — на 7,66% ( на 4 рубля 13 копеек), на репчатый лук — на 4,7% (на 1 рубль 93 копейки), на капусту — на 1,72% (на 75 копеек)В Калужской области за прошедшую неделю средние розничные цены на картофель выросли на 10,48% (на 4 рубля 12 копеек за кило), на морковь - на 7,66% (на 4 рубля 13 копеек), на репчатый лук - на 4,7% (на 1 рубль 93 копейки), на капусту - на 1,72% (на 75 копеек).