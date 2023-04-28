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В Хабаровском крае курсанты школы снайперов ВВО сдали выпускные экзамены

В Хабаровском крае курсанты школы снайперов ВВО сдали выпускные экзамены

В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что курсанты школы снайперов, расположенной в Хабаровском крае, успешно прошли выпускные экзамены.

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