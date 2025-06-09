Нас научили ненавидеть свою страну и всё, что с ней связано

У автора опуса глюки? Кого это научили ненавидеть СВОЮ страну??? Ненавидят страну и презирают наш народ только те, у кого все за бугром...и недвижимость и деньги и родственники. При этом их высокие государственные должности здесь не играют никакой роли- любовь к Родине не воспламеняется и при первом подвернувшемся случае они срываются на Запад.

И

Искандер

Полноте. "Нашего желания никто не спрашивал"? Хрена! Разве не «дАрАгие рАсеяне» радостно посадили себе на шею «эффективных собственников» на народное добро? А потом тупо, раз за разом, не головой/ «сердцем», а жопой голосовали за ЕБНа, за его шайку «младореформаторов» из СПС Хакамаду/Чубайса/Кириенко, за московских воров Лужкова/Попова, за припадочного Жирика, за яблочных червей, за Черномырдина с его «Наш дом Россия», за мутных «справедливцев» пополам с «новыми людьми», за жидов-мундепов вроде Люси Штейн, Котёночкиной, Вишневского, за прочую сволочь, вплоть до Собчак (и папашку и дочку)? Попутно рАсеяне во всех своих бедах не забывали обвинять «камуняк». Чего теперь скулить? Что сварили, то и жрите.