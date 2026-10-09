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Царьград

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Сроки строительства дороги к Нрнадзору в Сюнике снова сдвинуты

Сроки строительства дороги к Нрнадзору в Сюнике снова сдвинуты

Дорожный департамент Армении сообщил, что первый этап строительства автодороги к селу Нрнадзор в Сюникской области находится на завершающей стадии, а укладка асфальта уже ведётся, хотя изначально работы стоимостью 2,5 млрд драмов планировалось завершить до конца 2025 года.

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