Сроки строительства дороги к Нрнадзору в Сюнике снова сдвинуты

Дорожный департамент Армении сообщил, что первый этап строительства автодороги к селу Нрнадзор в Сюникской области находится на завершающей стадии, а укладка асфальта уже ведётся, хотя изначально работы стоимостью 2,5 млрд драмов планировалось завершить до конца 2025 года.