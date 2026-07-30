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Царьград

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Telegram — в эпицентре шторма. Будет ли полная блокировка? Попов обещал: "Ситуация будет развиваться стремительно"

Telegram — в эпицентре шторма. Будет ли полная блокировка? Попов обещал: "Ситуация будет развиваться стремительно"

Основателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. По версии следствия, администрация мессенджера не удаляла каналы и боты, используемые украинскими спецслужбами для вербовки русских и координации терактов, что привело к многочисленным жертвам.

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