Telegram — в эпицентре шторма. Будет ли полная блокировка? Попов обещал: "Ситуация будет развиваться стремительно"

Основателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. По версии следствия, администрация мессенджера не удаляла каналы и боты, используемые украинскими спецслужбами для вербовки русских и координации терактов, что привело к многочисленным жертвам.