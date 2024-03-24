Жители Балашихи почтили память жертв теракта в Crocus City Hall

Память погибших в теракте, который произошел 22 марта в Crocus City Hall, почтили жители Балашихи. Горожане возложили цветы к Вечному огню на площади Славы и в сквере Победы в микрорайоне Железнодорожный.
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