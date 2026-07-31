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Володин перечислил законы, которые вступают в силу в России в августе

Володин перечислил законы, которые вступают в силу в России в августе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин перечислил законы, которые вступят в силу в России в августе. Так, в своём Telegram он напомнил об индексации накопительных пенсий и срочных выплат: размер накопительной пенсии вырастет на 17,3%, а срочной пенсионной выплаты — на 19,32%.

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