Хэллоуин давно перестал быть исключительно праздником взрослых вечеринок. Для семей с детьми это еще один повод придумать тематический вечер, нарядиться, устроить небольшой квест и, конечно, приготовить праздничный стол.
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