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За рулем

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Боитесь застрять в снегу? Рассказываем, как больше не бояться!

Боитесь застрять в снегу? Рассказываем, как больше не бояться!

Согласитесь, зимой машине приходится нелегко, да и водители подчас испытывают сложности, связанные с низкими температурами, осадками, недостаточной видимостью… Эксперт «За рулем» Алексей Ревин рассказал, как облегчить зимнюю жизнь и себе, и своему автомобилю.

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