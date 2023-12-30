Боитесь застрять в снегу? Рассказываем, как больше не бояться!

Согласитесь, зимой машине приходится нелегко, да и водители подчас испытывают сложности, связанные с низкими температурами, осадками, недостаточной видимостью… Эксперт «За рулем» Алексей Ревин рассказал, как облегчить зимнюю жизнь и себе, и своему автомобилю.
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