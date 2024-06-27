Депутат Хинштейн потребовал провести проверку после схода в Сызрани из-за цыган

Глава комитета Государственной думы по информационной политике, депутат Александр Хинштейн потребовал провести служебное расследование из-за бездействия правоохранительных органов после драки с цыганами в Сызрани.
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