Коммунальщики назвали дворы Петрозаводска, из которых не могут вывезти мусор из-за автомобилей

В Петрозаводске снова из-за припаркованных автомобилей есть серьезные проблемы с вывозом мусора. Карельский экологический оператор вновь назвал дворы Петрозаводска, в которых не был вывезен мусор из-за сильной «запаркованности».
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