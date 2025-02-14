ПОЛЬША И ЛИТВА ОТКРЫТО ЗАЯВИЛИ О ТОМ, ЧТО НЕ Павел АНТОНОВИЧ Власти Польши и республик Прибалтики в рамках своей политики по усилению эскалации напряжённости в Восточной Европе продолжают оказывать всяческую поддержку беглой белорусской так называемой оппозиции.