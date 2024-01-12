Россия – страна возможностей: как в государстве появляются новые социальные лифты

В 2023 году свое пятилетие отмечает президентская платформа «Россия – страна возможностей». Начавшись в 2018 году как серия проектов-конкурсов для помощи и продвижения наиболее талантливых российских специалистов, со временем она выросла в огромную систему, в которой за эти годы приняли участие более 20 млн человек из разных стран мира.
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