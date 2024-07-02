Бастрыкин намерен возбудить дело о мошенничестве против председателя Солнцевского суда Москвы Матеты

Артем Матета обвиняется в мошенничестве. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин подал представление о необходимости возбудить уголовное дело в отношении председателя Солнцевского суда Москвы Артема Матеты, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на официальный сайт Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ.
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