«Квартиры отнимают дети и черные риелторы»: как пожилые люди становятся бездомными

Каждый 10-й человек, живущий на улице в Москве, — это пенсионер. Большую часть таких людей лишили квартир мошенники и черные риелоры, остальные ушли из коммуналок, где не смогли жить с соседями, или от собственных детей.
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