Умер сыгравший дворника в фильмах «Елки» актер Адылбек Атыхаев

Пресс-служба кинокомпании Bazelevs сообщила о смерти актера Адылбека Атыхаева. Атыхаев стал известен благодаря своей эпизодической роли дворника в серии фильмов «Елки», где он вжился в образ мужчины, убиравшего Кремлевскую набережную и написавшего знаменитую фразу для президента: «На Деда Мороза надейся, а сам не плошай».
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